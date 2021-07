Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba, Mbappé… Leonardo a pris une grande décision !

Publié le 29 juillet 2021 à 10h45 par Th.B.

Bien que le PSG ait des vues sur Paul Pogba, le club serait entièrement focalisé sur le dossier Kylian Mbappé pour le moment alors que la volonté du Real Madrid de s’attacher les services de l’attaquant parisien virerait à l’obsession. Explications.

C’est un secret de polichinelle cette, mais le Real Madrid serait toujours dans le coup afin de recruter Kylian Mbappé dont le contrat au PSG court jusqu’en juin 2022. Afin de mettre toutes les chances de son côté, le club merengue écouterait les offres de transfert pour Eden Hazard, Isco, Gareth Bale et Luka Jovic. En parallèle, le président Florentino Pérez s’est assuré d’alléger sa masse salariale en ne faisant pas des pieds et des mains pour retenir Sergio Ramos et Raphaël Varane respectivement partis au PSG et à Manchester United comme The Athletic l’a révélé.

Le Real Madrid dégraisse, le PSG optimiste pour Mbappé, Pogba au second plan