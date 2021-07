Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme révélation sur le dossier Pogba !

Publié le 29 juillet 2021 à 9h15 par Th.B.

Bien que le PSG ait approché le clan Paul Pogba, Manchester United pourrait bien avoir son mot à dire dans cette opération et les rumeurs du refus de Pogba de prolonger son contrat seraient susceptibles d’être infondées.

Paul Pogba bientôt au PSG ? À en croire la presse britannique, Leonardo serait déjà passé à l’action auprès de son entourage dans l’unique but de prendre la température et de faire part de l’intérêt concret du club de la capitale pour le champion du monde tricolore. Pour rappel, le contrat de Pogba expirera en juin 2022 à Manchester United si le joueur et ses représentants ne parvenaient pas à se mettre d’accord avec les dirigeants mancuniens pour remédier à cette situation. Cependant, il se pourrait que tout ne soit pas encore scellé pour l’avenir de Pogba à Manchester United.

Tout resterait ouvert pour Pogba !