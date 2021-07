Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha a encore son mot à dire pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 29 juillet 2021 à 6h15 par Th.B.

À un an de la fin de son contrat à la Juventus, Cristiano Ronaldo pourrait rejoindre Sergio Ramos au PSG. D’autant plus que l’entraîneur de la Vieille Dame ne l’inclurait pas totalement dans son plan de jeu pour la saison prochaine.

Alors qu’il a échoué à amener la Juventus sur le toit de l’Europe une troisième fois d’affilée, Cristiano Ronaldo serait toujours susceptible de quitter la Vieille Dame au cours de ce mercato, soit à une saison de l’expiration de son contrat avec le club bianconeri. Le PSG serait une option prise en considération par le clan Ronaldo, bien que Massimiliano Allegri, de retour sur le banc de la Juventus, a fait savoir qu’il comptait sur lui en marge du prochain exercice. « Il a une plus grande responsabilité qu’il y a trois ans. En plus de ses qualités de buteur, j’attends de sa part une responsabilité d’un homme de 36 ans. Il est revenu avec des grands objectifs en tête. Je suis très heureux de l’équipe à ma disposition et je pense que nous pourrons faire une excellente saison ». Néanmoins, tout resterait ouvert dans ce dossier.

La Juve pas tout à fait décidée pour Ronaldo