Mercato - PSG : Gourvennec et Puel peuvent oublier ce buteur de Pochettino !

Publié le 29 juillet 2021 à 3h45 par T.M.

En forme durant cette préparation, Arnaud Kalimuendo a notamment été annoncé dans le viseur de l’ASSE et du LOSC. Mais c’est bien du côté du PSG que l’avenir du buteur pourrait s’écrire.

En l’absence de nombreux cadres, Mauricio Pochettino donne sa chance à de nombreux jeunes joueurs lors de cette préparation du PSG. Et certains saisissent cette occasion pour se montrer. Cela est notamment le cas pour Xavi Simons, Ismaël Gharbi, mais aussi Arnaud Kalimuendo. De retour d’une très bonne saison en prêt au RC Lens, l’attaquant du PSG est particulièrement en forme durant cette pré-saison. Ce mardi, face au FC Séville, Kalimuendo a d’ailleurs été très impressionnant. Des performances qui pourraient bien lui accorder une place au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino cette saison.

Enfin une chance pour Kalimuendo ?