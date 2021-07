Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une solution inattendue se présente pour Rafinha !

Publié le 28 juillet 2021 à 11h45 par A.C.

Très apprécié par Thomas Tuchel mais peu utilisé par Mauricio Pochettino, Rafinha pourrait quitter le Paris Saint-Germain au cours de ce mercato estival.

L’heure est aux départs. Après avoir bouclé les arrivées de Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi ou encore Georginio Wijnaldum et Sergio Ramos, le Paris Saint-Germain doit vendre et Leonardo a plusieurs dossiers chauds sur les bras. L’un d’eux concerne Rafinha. Arrivé en provenance du FC Barcelone, le milieu offensif semblait s’être fait une place sous les ordres de Thomas Tuchel, mais tout a changé avec le départ de ce dernier et l’arrivée de Mauricio Pochettino. Peu utilisé, il semble l’un des grands candidats au départ du côté du PSG...

Sassuolo rêve de Rafinha