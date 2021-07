Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Agüero... Depay se lâche après sa signature !

Publié le 28 juillet 2021 à 11h30 par Amadou Diawara

Après quatre ans et demi de bons et loyaux services avec l'OL, Memphis Depay vient de signer au FC Barcelone. Lors d'un long entretien accordé à la presse espagnole ce mercredi matin, l'international néerlandais a lâché toutes ses vérités sur son arrivée au Barça.

Depuis le dernier mercato estival, le FC Barcelone de Ronald Koeman et Memphis Depay auraient souhaité se réunir, mais ce n'est qu'un an plus tard que leur voeu s'est exaucé. Engagé jusqu'au 30 juin avec l'OL, Memphis Depay a pu rejoindre librement et gratuitement le Barça au début du mois de juillet. Alors qu'il fait ses premiers pas dans le club blaugrana, l'international néerlandais a fait passer un message fort sur son adaptation et ses débuts en Catalogne. « (Comment vous sentez-vous après vos premiers jours à Barcelone ?) Je me sens bien. Pour moi, c'est une bénédiction d'être ici. L'accueil a été incroyable. Il est évident que c'est fatigant d'assister à autant d'entretiens et d'événements, mais je le fais avec énergie et patience. Je profite de cette première semaine et de mon premier match. Au début, je ne comptais jouer qu'une trentaine de minutes et j'ai fini par en jouer plus de 50. (Comment est la ville, la connaissiez-vous avant de signer ?) Pas vraiment. J'avais seulement lu des choses sur la ville. C'est beau, les gens sont gentils, les restaurants... Je voulais vraiment venir ici et maintenant je veux bien découvrir la ville » , a décrit Memphis Depay lors d'un entretien accordé à Sport.es . Au cours de la même interview, l'ancien capitaine de l'OL s'est totalement enflammé sur son arrivée au Barça, expliquant qu'il était presque destiné à rejoindre le club catalan. « (Vous avez fait vos débuts en tant que professionnel avec Cocu au PSV, Van Gaal vous a fait signer à United, sous Koeman vous avez grandi dans l'équipe nationale néerlandaise, où vous êtes maintenant entraîné par Frank de Boer. Étiez-vous prédestiné à jouer pour le Barça ?) Tous ces entraîneurs ont une histoire au Barça. Tout le monde ne peut pas jouer ici, donc je suis très heureux d'avoir pris cette décision, pour le club, pour toutes les personnes concernées. Ils ont la mentalité de jouer d'une manière qui plaît aux fans et dans laquelle je me sens à l'aise. Les fans veulent gagner, mais ils veulent gagner avec du beau football » , a confié Memphis Depay.

«J'aime la façon dont le Barça joue et je veux m'adapter le plus vite possible»

Par ailleurs, Memphis Depay a également tenu à décrire ce qu'il pouvait apporter au FC Barcelone. Un club totalement différent de l'OL selon ses dires. « (Que pouvons-nous attendre de Memphis dans le système du Barça ?) J'essaie toujours de créer beaucoup de danger et d'être direct, de chercher le chemin le plus court pour marquer des buts, être créatif. J'aime la façon dont le Barça joue et je veux m'adapter le plus vite possible. (A Lyon, vous étiez le leader, le capitaine. Votre rôle va-t-il changer maintenant ?) Je veux gagner des trophées et aider l'équipe avec des passes décisives et des buts. Je dois donner tout ce que j'ai en moi pour l'équipe. Je suis venu ici avec toutes mes qualités et je vais essayer de les utiliser à bon escient. Vous ne pouvez pas comparer Lyon avec le Barça. C'est une nouvelle aventure pour moi. Un autre club, un autre vestiaire, c'est complètement différent » , a expliqué Memphis Depay à Sport.es .

«Messi et Agüero ? Je pense que nous sommes tous les trois compatibles»