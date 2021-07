Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La nouvelle bombe de la presse espagnole sur l’avenir de Griezmann !

Publié le 28 juillet 2021 à 9h00 par B.C.

Alors que le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid sont encore loin d’un accord pour le transfert d’Antoine Griezmann, ce dernier aurait déjà trouvé un terrain d'entente avec les Colchoneros pour son retour.

Le feuilleton Griezmann est bien parti pour animer la seconde partie du mercato estival. Alors que l’international français a récemment retrouvé le chemin de l’entraînement en Catalogne, son avenir reste très incertain. Le FC Barcelone doit rapidement se séparer de plusieurs éléments afin de pouvoir notamment prolonger le contrat de Lionel Messi. En raison de ses émoluments conséquents, Antoine Griezmann se retrouve donc dans le collimateur de Joan Laporta, mais le Français n’a pas l’intention de faciliter les affaires de son président. En cas de départ cet été, le champion du monde tricolore n’aurait d’yeux que pour l’Atlético de Madrid. L’idée d’un échange avec Saul Niguez a notamment été évoquée ces derniers jours pour Griezmann, mais l’opération est tombée à l’eau en raison de l’écart trop important entre les exigences du Barça et celles de l’Atlético.

Un accord entre Griezmann et l’Atlético ?