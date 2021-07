Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette incroyable révélation sur la prolongation de Modric !

Publié le 28 juillet 2021 à 20h00 par La rédaction

Le Real Madrid, en grande difficulté financière cet été, cherche des moyens d'économiser de l'argent. Quitte à conserver des cadres vieillissants à l'instar de Luka Modric. Explications.

Le Real Madrid arrive dans une fin de cycle. La glorieuse époque des 3 Ligue des Champions consécutives semble bel et bien révolue. Après Cristiano Ronaldo en 2018, ce sont désormais Sergio Ramos, Zinédine Zidane et Raphaël Varane qui ont quitté le club merengue. Il faut donc renouveler l'effectif de Carlo Ancelotti alors que le groupe était vieillissant, mais certains éléments âgés sont encore présents comme Marcelo, Toni Kroos et Luka Modric.

Modric prolongé pour retarder l'échéance ?