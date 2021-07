Foot - Mercato

Mercato : Un joueur de la Juventus vers la Ligue 1 ?

Publié le 28 juillet 2021 à 11h20 par La rédaction

Maintenu en Ligue 1, le FC Lorient continue à se renforcer pour tenter de rééditer la performance. Quitte à aller piocher chez les géants d'Europe.