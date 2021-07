Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La grosse décision de Claude Puel pour pour le recrutement !

Publié le 29 juillet 2021 à 4h15 par T.M.

Cet été, les recrues seront rares à l’ASSE. Il faut dire que Claude Puel aurait notamment fait passer certaines consignes à ses recruteurs.

« Si un joueur devait nous rejoindre, c'est parce qu'il représente une valeur ajoutée à l'effectif, sinon ce n'est pas la peine. Si on a une opportunité ou deux, on les saisira, si on ne les a pas, on ne recrutera pas ». Il y a quelques jours, Claude Puel avait été très clair concernant le recrutement estival de l’ASSE. Alors que les Verts sont très discrets pour le moment, cela devrait rester comme cela cet été. Pour cette nouvelle saison, Puel devrait donc repartir avec le même effectif et notamment Etienne Green comme numéro 1.

L’ASSE a ce qu’il faut avec ses gardiens !