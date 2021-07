Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Des arrivées à venir à l’ASSE ? La réponse de Claude Puel !

Publié le 25 juillet 2021 à 12h10 par T.M.

Pour le moment, le mercato estival de l’ASSE très calme. Cela pourrait-il changer dans les semaines à venir ? Claude Puel a fait le point sur le sujet.

Après des dernières saisons très compliquées, l’ASSE espère bien inverser la tendance pour ce nouvel exercice. Toutefois, pour y arriver, Claude Puel ne peut actuellement pas compter sur des renforts. Sa seule recrue de l’été jusqu’à présent n’est autre que Romain Hamouma, qui a, il y a quelques jours, signé une prolongation d’un an avec les Verts. Puel repart donc avec le même effectif dans le Forez. Mais cela sera-t-il suffisant pour affronter cet exercice 2021-2022 ? Ce samedi, en marge de la rencontre amicale de l’ASSE face à Clermont, l’entraîneur stéphanois a dû répondre aux questions sur la suite du mercato.

« Si on a une opportunité ou deux, on les saisira »