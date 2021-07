Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Romain Hamouma justifie son étonnante décision !

Publié le 21 juillet 2021 à 21h10 par T.M.

On ne s’y attendait pas du tout, mais Romain Hamouma a décidé de prolonger l’aventure avec l’ASSE. Un choix évoqué ce mercredi par le joueur de Claude Puel.

A défaut de se montrer très active sur le marché des transferts, l’ASSE conserver ses éléments forts. Et c’est ce qui est arrivé ce mercredi avec un certain Romain Hamouma. Depuis le 1er juillet, l’attaquant était libre de tout contrat et on s’attendait clairement pas à le voir continuer avec les Verts. Toutefois, l’officialisation est tombée il y a quelques minutes, Hamouma a signé un nouveau bail d’un an. Et comme le10sport.com vous l’a révélé, le Stéphanois a notamment refusé les avances de Brest, l’OGC Nice ainsi que Troyes.

« C’était une évidence »