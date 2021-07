Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette grande annonce sur le départ de Varane !

Publié le 29 juillet 2021 à 8h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022 avec le Real Madrid, Raphaël Varane se dirige vers Manchester United. Alors que les Red Devils ont annoncé un accord avec le club merengue, Ole Gunnar Solskjaer s'est totalement enflammé pour l'arrivée du champion du monde français.

Alors qu'il ne lui reste qu'une année de contrat avec le Real Madrid, Raphaël Varane portera le maillot de Manchester United les prochaines saisons. Comme l'ont annoncé les Red Devils, ils ont trouvé un accord avec le Real Madrid pour le transfert du champion du monde français. « Manchester United est heureux d'annoncer que le club a trouvé un accord avec le Real Madrid pour le transfert du défenseur international français et vainqueur de la Coupe du Monde, Raphaël Varane, sous réserve de la visite médicale et des conditions du joueur » , a communiqué le club mancunien sur son site officiel. Sur le point d'accueillir Raphaël Varane, Ole Gunnar Solskjaer s'est réjoui après la rencontre contre Brentford ce mercredi soir (2-2).

«Je suis bien sûr très heureux que nous ayons trouvé un accord avec le Real Madrid»