Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a planté le décor pour son avenir !

Publié le 29 juillet 2021 à 6h45 par Th.B.

Bien que la presse continue de spéculer sur un potentiel transfert au Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait bien avoir tuer tout suspense concernant son avenir à court terme au PSG, pour le moment…

Partira, ne partira pas ? Alors qu’il aurait mis un terme aux discussions avec Leonardo au tout début du mois de juillet avant de partir en vacances, Kylian Mbappé refuserait toujours à ce jour de prendre en considération une prolongation de contrat au PSG, son engagement prenant fin en juin 2022. De quoi permettre à la presse espagnole de s’enflammer quant à un éventuel transfert au Real Madrid d’ici la fin du mercato estival. Cependant, à en croire les propos du principal intéressé, son départ serait loin d’être entériné.

Mbappé veut «gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain»