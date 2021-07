Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette opération légendaire prend un énorme tournant !

Publié le 29 juillet 2021 à 5h30 par Th.B.

Alors qu’il fait partie des grands noms de ce mercato estival, Erling Braut Haaland a appelé au calme concernant sa situation, expliquant qu’il se voyait d’ailleurs bien rester au Borussia Dortmund bien que le Real Madrid soit sur le coup.

Ces derniers mois, la presse espagnole s’est régulièrement enflammée pour la potentielle venue au Real Madrid d’Erling Braut Haaland au cours du mercato estival en cours. Pour la simple et bonne raison qu’une clause libératoire fixée à 75M€ à compter de juin 2022 permettra à n’importe quel club intéressé de mettre la main sur le serial buteur norvégien. Au vu de sa cote sur le marché des transferts, le Borussia Dortmund pourrait en tirer entre 150 et 175M€ à en croire différents médias. Chelsea et Manchester City feraient le forcing pour s’arracher Haaland et faire de l’ombre au Real Madrid. Cependant, le Norvégien ne s’enflamme absolument pas, bien au contraire.

Haaland se prononce sur son avenir