Mercato - ASSE : Tout s’explique pour le départ de Wesley Fofana !

Publié le 29 juillet 2021 à 5h00 par T.M.

L’été dernier, l’ASSE s’était finalement résolue à laisser partir Wesley Fofana à Leicester. Un départ à contre-coeur pour Claude Puel, mais cela était obligatoire.

En seulement quelques mois, Wesley Fofana avait explosé sous le maillot de l’ASSE. De quoi éveiller l’intérêt de grosses écuries européennes. Ainsi, l’été dernier, le cas du défenseur stéphanois était l’un des grands feuilletons du mercato. Tandis que Claude Puel avait mis son veto pour le départ de Fofana, celui-ci a fait le forcing pour rejoindre Leicester, exprimant même publiquement son intention de partir. Et finalement, l’international Espoirs français a obtenu gain de cause en rejoignant la Premier League et les Foxes.

« Que pouvions-nous faire ? »