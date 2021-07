Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Hazard, Bale… Un coup de balais colossal prévu par Pérez ?

Publié le 28 juillet 2021 à 21h00 par H.G.

Alors que le Real Madrid a subi de lourdes pertes en raison du passage de la pandémie de Covid-19, le club madrilène serait prêt à se séparer de bon nombre de ses joueurs.

Annoncé sur les traces de Kylian Mbappé avec grande insistance, et ce d’autant plus dans un contexte où l’international français n’est plus qu’à un an de la fin de son contrat au PSG, le Real Madrid doit composer avec des moyens financiers limités cet été encore. C’est pourquoi il est avancé dans la presse depuis plusieurs semaines que les Merengue ambitionnent de vendre plusieurs de leurs joueurs afin d’engranger des liquidités et éventuellement recruter par la suite. Et dans cette optique, plusieurs joueurs, et non des moindres, pourraient s’en aller d’ici à la fin de cette fenêtre estivale des transferts.

Eden Hazard, Isco, Gareth Bale et Luka Jovic sont à vendre, mais…