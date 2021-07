Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tout n’est pas perdu pour Boubacar Kamara !

Publié le 29 juillet 2021 à 1h15 par A.C.

Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin prochain, Boubacar Kamara pourrait être vendu au cours de ce mercato estival.

C’est une situation que l’on a déjà vu à l’Olympique de Marseille. Considéré comme l’un des membres forts de l’équipe première, Boubacar Kamara se retrouve à moins d’un an de la fin de son contrat et ne semble pas vouloir prolonger pour le moment. Forcément, cela n’arrange pas les affaires de Pablo Longoria. « C'est une situation qui n'est pas plaisante » a déclaré le président de l’Olympique de Marseille, lors d’une récente conférence de presse. « Surtout quand c'est un garçon formé au club. Je n'aime pas avoir de joueurs en fin de contrat au club. Je veux que ce soit un signal fort ». Une vente semble donc l’option la plus probable à l’heure actuelle pour Kamara, qui a joué 35 matchs de Ligue 1 cette saison avec l’OM.

Le Milan AC n’a pas oublié Kamara