Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Almada confirme la mauvaise nouvelle pour Longoria !

Publié le 28 juillet 2021 à 19h45 par T.M.

Du côté de l’OM, Thiago Almada était notamment attendu. Toutefois, à l’occasion de ce mercato estival, le crack argentin va faire faux bond à Jorge Sampaoli et Pablo Longoria.

Après avoir acté déjà 8 renforts, l’OM attend encore d’autres recrues. Et certains joueurs en particuliers sont très attendus. Cela vaut notamment pour Pol Lirola, Daniel Wass et Thiago Almada. Depuis plusieurs semaines désormais, Pablo Longoria travaille sur l’arrivée du milieu offensif argentin de Vélez Sarsfield afin de répondre à la demande de Jorge Sampaoli de l’avoir sous ses ordres. Et s’il avait été expliqué qu’Almada souhaitait rejoindre l’OM cet été, cela ne sera pas le cas. En effet, ce mercredi, la presse argentine a annoncé que le joueur de 20 ans allait rejoindre Atlanta United, franchise de MLS.

Un transfert confirmé !