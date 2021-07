Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une piste XXL d'Ancelotti plombée par Tuchel ?

Publié le 28 juillet 2021 à 19h00 par A.D.

Le Real Madrid et Chelsea seraient à la lutte pour le recrutement de Jules Kounde. Pour battre la concurrence de Carlo Ancelotti pour l'international français, Thomas Tuchel aurait proposé un chèque de 30-35M€ et Kurt Zouma à la direction de Séville.

Très performant sous les couleurs du FC Séville cette saison, Jules Kounde a tapé dans l'oeil de Didier Deschamps. A tel point que le sélectionneur des Bleus l'a convoqué pour l'Euro cet été. En plus de Didier Deschamps, le Real Madrid et Chelsea auraient, eux aussi, apprécié les performances de Jules Kounde, puisqu'ils seraient en concurrence pour le recruter lors de ce mercato estival. Et pour devancer Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel serait déjà passé à l'assaut.

Tuchel aurait proposé Zouma + 30-35M€ pour Kounde