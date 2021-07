Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour cette piste de Sampaoli, c’est terminé…

Publié le 29 juillet 2021 à 9h10 par Th.B.

Pourtant dans le viseur de l’OM depuis un bon moment, Thiago Almada serait à un pas d’officiellement devenir un joueur d’Atlanta United.

Ces dernières semaines, l’OM a été annoncé proche de boucler le transfert de Thiago Almada qui évolue au Velez Sarsfield. Le jeune milieu offensif argentin souhaiterait quitter le club afin de se lancer un nouveau challenge et le projet sportif phocéen lui paraîtrait attrayant. Cependant, Pablo Longoria et les dirigeants de l’OM auraient vu Atlanta United lui griller la priorité. En effet, la franchise de Major League Soccer aurait pris les devants et semble être parvenu à finaliser un transfert qui a été confirmé par l’agent du joueur en personne à TNT Sports mercredi.

Plus qu’une question d’heures pour qu’Almada soit un joueur d’Atlanta