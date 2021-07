Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Lionel Messi touche à sa fin !

Publié le 29 juillet 2021 à 9h00 par D.M.

Malgré les grandes difficultés rencontrées par Joan Laporta, Lionel Messi devrait signer un nouveau contrat avec le FC Barcelone dans les prochains jours.

Au FC Barcelone, Lionel Messi est dans toutes les têtes. Véritable emblème en Catalogne, l’attaquant argentin n’est plus lié contractuellement à la formation blaugrana . La Pulga n’a pas réussi à trouver d’accord avec ses dirigeants avant la fin du mois de juin et se retrouve libre. Mais annoncé dans le viseur du PSG et de Manchester City, Lionel Messi a toujours privilégié l’option FC Barcelone et souhaite prolonger sa carrière dans son club de toujours. Mais pour l’heure, ce n’est pas possible. Président de l’équipe, Joan Laporta doit d’abord vendre des joueurs et alléger la masse salariale avant d’acter la prolongation de Lionel Messi.

Une signature de Messi dans les prochains jours ?