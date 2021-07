Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une offre improbable dégainée par Joan Laporta ?

Publié le 29 juillet 2021 à 7h30 par B.C.

En proie à des difficultés financières, le FC Barcelone compterait toujours se renforcer durant ce mercato estival, notamment en défense. Joan Laporta serait ainsi passé à l’action pour Cristian Romero, actuellement à l’Atalanta.

Dans le rouge financièrement, le FC Barcelone cherche à se séparer de plusieurs éléments pour renflouer les caisses et alléger la masse salariale. De nombreux joueurs sont donc poussés vers la sortie, à l’instar de Samuel Umtiti et Clément Lenglet. Si Joan Laporta parvenait à ses fins, un renfort en défense pourrait être attendu afin de pallier le départ des deux internationaux français, et un joueur retiendrait l’attention du Barça. Depuis plusieurs jours, le nom de Cristian Romero est annoncé dans le viseur du club culé. L’Argentin est prêté à l’Atalanta par la Juventus, mais les Bergamotes devraient lever son option d’achat fixée à 16M€, et une vente ne serait pas à écarter pour permettre au club italien de réaliser une plus-value. Et visiblement, le Barça aurait décidé de passer à la vitesse supérieure.

Une offre du Barça pour Romero ?