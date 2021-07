Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet espoir du Barça livre les dessous de son départ !

Publié le 29 juillet 2021 à 1h30 par La rédaction

Parti définitivement cet été pour Getafe, Carles Aleña, joueur formé à la Masia, s’est exprimé sur les conditions de son départ du FC Barcelone.

Après avoir démarré très fort son mercato estival, Joan Laporta a baissé d’un ton pour se focaliser sur les ventes. Le président du FC Barcelone a réussi à se séparer de quelques indésirables, dont Carles Aleña. Formé à la Masia , le jeune Espagnol a fait ses débuts en professionnel en 2016, mais il n’a jamais su s’imposer dans le onze catalan. En 5 ans, Carles Aleña a disputé seulement 44 rencontres. Et après un prêt concluant avec Getafe la saison dernière, le club de la banlieue sud de Madrid a décidé de rapatrier le milieu de 23 ans. Quelques semaines après l’officialisation du transfert, Aleña est revenu sur les conditions de son départ du Barça.

« J'ai passé cinq mois sans être appelé »