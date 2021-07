Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel s’explique pour le départ de Mathieu Debuchy !

Publié le 29 juillet 2021 à 0h00 par T.M.

Si l’ASSE a prolongé Romain Hamouma, cela n’a pas été le cas de Mathieu Debuchy. Alors que le latéral droit est donc parti libre, Claude Puel est revenu sur ce départ.

Cet été, l’effectif de l’ASSE devrait très peu changer. Malgré tout, Claude Puel a enregistré quelques changements jusqu’à présent, avec notamment le départ de Mathieu Debuchy. Depuis son arrivée chez les Verts, l’international français était le leader du groupe stéphanois. Une belle histoire qui a toutefois pris fin cet été. Arrivé au terme de son contrat, Debuchy n’a pas été prolongé et se cherche actuellement un nouveau club où rebondir à 36 ans. Selon les informations du 10sport.com, Elche et Alavés sont notamment à l'affût.

L’ASSE fait de la place pour Maçon !