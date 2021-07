Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid laisse le champ libre à Leonardo dans ce dossier XXL !

Publié le 28 juillet 2021 à 23h10 par B.C.

Annoncé dans le viseur du Real Madrid ces dernières années, Kalidou Koulibaly ne devrait pas faire l’objet d’une offensive de la Casa Blanca malgré les départs de Sergio Ramos et Raphaël Varane. De quoi laisser le champ libre au PSG, qui serait toujours sur les traces du défenseur sénégalais.

Après l’arrivée de Sergio Ramos, Leonardo va-t-il mettre la main sur un nouveau défenseur central avant la fermeture du marché des transferts ? Si cela semblait peu probable il y a encore quelques semaines, la presse italienne assure pourtant que le PSG continuerait de s’intéresser à Kalidou Koulibaly. Un nom que les supporters parisiens connaissent très bien puisque l’international sénégalais est annoncé dans le collimateur du PSG depuis de nombreuses années. Âgé de 30 ans, Kalidou Koulibaly reste sous contrat jusqu’en 2023 et pourrait quitter le Napoli cet été si Aurelio De Laurentiis recevait une offre jugée satisfaisante. À un peu plus d’un mois de la fin du mercato estival, l’ancien joueur du FC Metz pourrait donc encore faire parler de lui, mais ce dossier ne devrait pas être relancé par le Real Madrid.

Pas de Koulibaly au Real Madrid ?