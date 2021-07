Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'avenir d'un international français relancé par le départ de Zidane ?

Publié le 28 juillet 2021 à 23h30 par B.C.

Alors que son arrivée à Chelsea se précise, Jules Koundé était également annoncé dans le viseur du Real Madrid. Une piste qui aurait été écartée par les Merengue après le départ de Zinedine Zidane.

À Séville, Jules Koundé s’est rapidement imposé comme une valeur sûre, des prestations qui ne sont pas passées inaperçues en Europe. Alors que son contrat court jusqu’en juin 2024, l’international français pourrait prendre la direction de Chelsea comme l’a confirmé ce mercredi RMC . Koundé se serait déjà entretenu avec Thomas Tuchel et aurait trouvé un terrain d’entente avec le club londonien, qui n’a plus qu’à en faire de même avec le FC Séville. Les Blues semblent avoir un boulevard dans ce dossier, et ce malgré l’intérêt annoncé du Real Madrid. Mais chez les Merengue , cette piste serait écartée depuis le départ de Zinedine Zidane.

La piste Koundé mise de côté depuis le départ de Zidane