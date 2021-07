Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Terrible nouvelle pour Leonardo avec ce champion d'Europe !

Publié le 28 juillet 2021 à 22h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Lorenzo Insigne aurait alarmé Leonardo, le directeur sportif du PSG. Toutefois, Luciano Spalletti, le nouveau coach du Napoli, n'aurait nullement l'intention de laisser filer son numéro 24 cet été.

Alors qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat avec le Napoli, Lorenzo Insigne pourrait être vendu cet été pour ne pas être cédé gratuitement à l'été 2022. D'autant qu'une prolongation de contrat ne serait pas du tout d'actualité. Alors que le PSG serait en embuscade pour le recruter cet été, Lorenzo Insigne ne souhaiterait en aucun cas faire ses valises lors de ce mercato estival selon les dernières informations de la Gazzetta dello Sport . De son côté, Luciano Spalletti ne voudrait pas non plus laisser filer le champion d'Europe italien.

Spalletti sort les barbelés pour Insigne