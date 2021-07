Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un ancien de la Ligue 1 pourrait échapper à Pablo Longoria !

Publié le 28 juillet 2021 à 22h10 par B.C.

Alors que Pablo Longoria s’intéresserait à Adam Ounas, ce dossier pourrait se compliquer pour Pablo Longoria. L’international algérien susciterait en effet l’intérêt de plusieurs écuries italiennes.

Depuis son départ vers le Napoli à l’été 2017, Adam Ounas peine à s’imposer en Serie A. L’international algérien a enchaîné les prêts, du côté de l’OGC Nice, Cagliari puis Crotone, et voit son contrat arriver à son terme en juin 2022. Adam Ounas est donc à un tournant, et c’est hors de Naples qu’il pourrait poursuivre sa carrière. L’attaquant de 24 ans est en effet annoncé sur le départ, et à en croire la presse italienne, l’OM ferait partie des prétendants, mais la concurrence s’annonce grande dans ce dossier.

Adam Ounas a le choix en Italie