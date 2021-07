Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti ne lâche rien pour cet international français !

Publié le 28 juillet 2021 à 17h00 par B.C.

Alors que Chelsea disposerait d’une grosse longueur d’avance pour accueillir Jules Koundé, le Real Madrid resterait présent dans ce dossier après le départ officialisé de Raphaël Varane.

Arrivé au FC Séville en 2019, Jules Koundé s’est rapidement fait remarquer en Liga, de quoi susciter l’intérêt de plusieurs cadors européens. Les prestations de l’international français ne sont pas passées inaperçues au Real Madrid, orphelin de Sergio Ramos et Raphaël Varane. Cependant, c’est bien Chelsea qui pourrait rafler la mise, puisque les Blues seraient en discussion avec le FC Séville pour le transfert du défenseur de 22 ans, disposé à rejoindre Londres. Une offensive de Chelsea qui se confirme au fil des heures, même si rien n’est acté.

Chelsea avance pour Koundé, le Real Madrid bien intéressé