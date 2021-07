Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un incroyable retournement de situation se précise pour Griezmann !

Publié le 28 juillet 2021 à 20h30 par Bernard Colas

Annoncé tout proche de l’Atlético de Madrid il y a quelques jours, Antoine Griezmann reste à ce jour un joueur du FC Barcelone, et l’histoire entre les deux pourrait encore durer toute la saison. Le départ de l’international français s’annonce en effet difficile à boucler cet été, ce qui ne serait pas forcément pour déplaire à tout le monde chez les Blaugrana.

Dans le rouge financièrement, le FC Barcelone n’a pas le choix. De nombreux départs sont espérés par le club culé afin de renflouer les caisses et alléger la masse salariale, ce qui permettrait alors à Joan Laporta de boucler, enfin, la prolongation de Lionel Messi. Désireux de changer d’air l’été dernier, le sextuple Ballon d’Or est aujourd’hui disposé à renouveler son bail avec le Barça, mais l’état des finances empêche pour l’heure le club de régler ce dossier. Samuel Umtiti, Clément Lenglet, Miralem Pjanic ou encore Philippe Coutinho sont donc annoncés sur le départ, tout comme Antoine Griezmann. Bien qu’il ne fasse toujours pas l’unanimité en Catalogne, le champion du monde tricolore a retrouvé des couleurs la saison dernière sous les ordres de Ronald Koeman, avec 20 buts et 13 passes décisives. Un départ de Griezmann se justifierait alors principalement par le contexte économique dans lequel se trouve le FC Barcelone actuellement, mais ce scénario est encore loin de voir le jour.

Ça se complique avec l’Atlético

Le FC Barcelone aura en effet du mal à se séparer d’Antoine Griezmann cet été. Trois ans après son arrivée chez les Blaugrana , l’attaquant de 30 ans se verrait bien rester du côté du Camp Nou, à moins qu’un retour à l’Atlético de Madrid soit possible. Les deux clubs ont déjà discuté du cas Griezmann, et un échange comprenant Saul Niguez semblait proche de voir le jour il y a quelques semaines. Cependant, cette opération a finalement été mise de côté en raison de nombreux obstacles, notamment financiers, incitant le Barça à explorer d’autres options. Problème, Antoine Griezmann n’a d’yeux que pour l’Atlético, empêchant ainsi la direction catalane de lui trouver une autre porte de sortie. « Antoine n’est pas prêt à accepter n’importe quelles conditions de départ, simplement parce que le Barça se retrouve dans une situation compliquée », a récemment prévenu une source proche du joueur à L’Équipe . Les Blaugrana commencent donc à se faire à l’idée qu’Antoine Griezmann soit toujours dans l’effectif de Ronald Koeman cette saison, ce qui n’est pas pour déplaire à tout le monde en interne.

Un départ avorté de Griezmann ne ferait pas que des malheureux au Barça

De retour à l’entraînement le 20 juillet dernier, Antoine Griezmann a entamé sa préparation en faisant abstraction des rumeurs sur son avenir, et cela n’a pas échappé au FC Barcelone selon les informations de Marca . Le quotidien espagnol explique ce mercredi soir que le staff technique et les cadres du club sont enchantés par l’engagement, la performance et le leadership affiché par l’international français dans le contexte actuel. Alors qu’un transfert à l’Atlético de Madrid s’annonce très compliqué à mettre en place d’ici à la fin du mois d’août, certaines personnes au sein du Barça estiment même que sa continuité chez les Blaugrana serait une excellente nouvelle sur le plan sportif, alors que le club culé cherche toujours à se relancer dans ce domaine, même si la donne est radicalement différente financièrement.

