Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann prêt à faire un énorme geste pour son avenir ?

Publié le 27 juillet 2021 à 9h00 par B.C.

Alors que son départ est encore loin d’être acté, Antoine Griezmann serait disposé à négocier une diminution de son salaire s’il venait à rester au FC Barcelone.

Annoncé tout proche d’un départ il y a quelques jours, Antoine Griezmann est toujours un joueur du FC Barcelone et pourrait le rester à l’issue du mercato estival. Les négociations entre le Barça et l’Atlético de Madrid sont en effet à l’arrêt concernant un échange entre l’attaquant français et Saul Niguez, en raison des exigences trop éloignées des deux clubs. Il est donc compliqué à l’heure actuelle d’imaginer Griezmann rejoindre l’Atlético de Madrid, alors que le champion du monde n’envisage pas d’autre destination en cas de départ cet été. De quoi contrarier le Barça, qui a besoin d’alléger sa masse salariale pour boucler la prolongation de Lionel Messi. Cependant, Griezmann serait disposé à faire un geste pour venir en aide à son club.

Griezmann prêt à baisser son salaire