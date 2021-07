Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Enorme retournement de situation pour Griezmann !

Publié le 28 juillet 2021 à 3h45 par T.M.

Ces derniers jours, la tendance était clairement à un départ pour Antoine Griezmann. Toutefois, aujourd’hui, cela ne serait plus vraiment le cas.

A l’occasion de ce mercato estival, l’avenir d’Antoine Griezmann fait énormément parler. Malgré un contrat jusqu’en 2024 avec le FC Barcelone, le Français était dernièrement annoncé partant. En effet, compte tenu de la situation financière critique des Blaugrana, un départ du numéro 7 blaugrana était recherché afin de respirer plus facilement. Toutefois, il y a un problème : trouver preneur. Et finalement, aujourd’hui, il ne serait clairement plus exclu de voir Griezmann rester au sein de l’effectif de Ronald Koeman au Barça.

Un départ à oublier ?