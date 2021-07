Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'issue du feuilleton Lionel Messi est enfin connue !

Publié le 27 juillet 2021 à 19h00 par A.D.

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet, Lionel Messi ne devrait pas échapper au FC Barcelone. Alors que les discussions seraient en très bonne voie, tout l'organigramme du Barça serait convaincu que La Pulga paraphera son nouveau contrat avec le club à son retour de vacances.

Engagé jusqu'au 30 juin 2021 avec le FC Barcelone, Lionel Messi est libre de tout contrat depuis presque un mois. Malgré tout, La Pulga devrait poursuivre son aventure au sein du club catalan et parapher un tout nouveau bail au Barça. Alors que les discussions iraient dans le bon sens, la direction catalane n'aurait plus aucun doute, ni aucune inquiétude, concernant l'avenir de Lionel Messi.

Le Barça affiche une certitude pour Lionel Messi ?