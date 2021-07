Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Que doit faire Longoria avec Boubacar Kamara ?

Du côté de l’OM, le cas de Boubacar Kamara est un dossier épineux. Que faut-il alors faire avec le minot de Jorge Sampaoli ?

Désormais, à l’OM, Pablo Longoria va devoir passer à la vitesse supérieure concernant les ventes. Et au moment d’évoquer les départs, les regards se tournent notamment vers Boubacar Kamara. Toutefois, ce dossier est plus complexe que prévu pour les Phocéens étant donné que les offres ne se bousculent pas pour le joueur de Jorge Sampaoli. Face à cette situation, Pablo Longoria n’a d’ailleurs pas caché son agacement alors que Kamara entre dans sa dernière année de contrat et par conséquent, la possibilité d’un départ libre l’été prochain existe : « C'est une situation qui n'est pas plaisante. Surtout quand c'est un garçon formé au club. Je n'aime pas avoir de joueurs en fin de contrat au club. Je veux que ce soit un signal fort ».

Quel avenir pour Boubacar Kamara ?

L’OM est donc dans une position assez inconfortable concernant Boubacar Kamara. Pablo Longoria va donc devoir prendre une décision fort dans ce dossier. Alors que 20M€ seraient attendus par les Phocéens, faut-il attendre qu’une offre de ce montant arrive ou faut-il accepter moins ? Selon la presse britannique, Newcastle pourrait proposer 14M€ pour le Marseillais. Autre scénario, plus risqué celui là, que l’OM fasse le choix de conserver Kamara cet été, ce qui serait une bonne nouvelle d’un point de vue sportif pour Jorge Sampaoli, mais cela exposerait les Phocéens au danger d’un départ libre à l’été 2022. A moins que cela ne donne un peu plus de temps à Longoria pour prolonger Boubacar Kamara…



