Mercato - OM : Un autre Argentin recruté pour oublier Thiago Almada ?

Publié le 28 juillet 2021 à 20h45 par T.M.

Alors que Thiago Almada ne viendra finalement pas à l’OM cet été, Jorge Sampaoli pourrait cependant accueillir un autre compatriote argentin.

Depuis l’ouverture du marché des transferts, Pablo Longoria est notamment parti piocher en Amérique du Sud pour renforcer l’OM. Gerson et Luan Peres sont ainsi arrivés en provenance du Brésil et d’autres pourraient encore traverser l’Atlantique, cette fois en provenance de l’Argentine. Toutefois, cela ne sera pas le cas de Thiago Almada. Annoncé avec insistance dans le viseur de l’OM cet été, le milieu offensif de Vélez Sarsfield va échapper à Pablo Longoria et Jorge Sampaoli puisqu’un transfert à Atlanta United devrait prochainement être acté.

