Mercato - PSG : À Paris, le ton est donné pour Paul Pogba !

Publié le 29 juillet 2021 à 11h45 par Th.B.

Intéressé par le profil de Paul Pogba, le PSG pourrait bien connaître de grandes difficultés pour son transfert en raison de l’incertitude sanitaire en France qui aurait des chances de forcer le club à ne pas se mettre en danger sur le marché avec ce transfert…

Après avoir démarré le mercato estival sur les chapeaux de roue avec notamment les venues d’Achraf Hakimi et de Sergio Ramos, le PSG se montre bien plus discret depuis l’officialisation de Gianluigi Donnarumma. Et la raison serait simple. Directeur sportif du PSG, Leonardo travaillerait sur plusieurs dossiers de ventes et sur l’énorme opération Paul Pogba qui serait tout bonnement devenu la priorité parisienne. Pire, le dirigeant du PSG se serait même rapproché du clan Pogba pour faire connaître au joueur de Manchester United et à son entourage l’intérêt du PSG alors qu’il ne lui reste qu’un an de contrat avec les Red Devils . Néanmoins, le Paris Saint-Germain ne se trouverait pas dans une situation économique optimale pour l’accueillir.

Au PSG, il n’y aura pas de folie même pour Pogba…