Mercato - Real Madrid : Perez est définitivement fixé pour la succession de Varane !

Publié le 29 juillet 2021 à 11h10 par D.M.

Ciblé par le Real Madrid pour remplacer Raphaël Varane, Jules Koundé devrait s'engager dans les prochains jours avec Chelsea.

Le Real Madrid a perdu gros cet été surtout en défense. Le club espagnol a laissé filer Sergio Ramos au PSG, mais aussi Raphaël Varane. Après dix ans passés en Espagne, l’international français a décidé de rejoindre Manchester United la saison prochaine. Pour renforcer ce secteur de jeu, le Real Madrid a recruté David Alaba, mais ce n'est pas suffisant. Comme annoncé par RMC Sport , La formation merengue voudrait recruter un autre défenseur et aurait activé la piste menant à Jules Koundé, performant sous le maillot du FC Séville. Mais le Real Madrid ne devrait pas boucler ce dossier.

Jules Koundé devrait rejoindre Chelsea