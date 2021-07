Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti pourrait boucler un départ surprise à 40M€ !

Publié le 29 juillet 2021 à 21h30 par A.D.

Lié au Real Madrid jusqu'au 30 juin 2023, Toni Kroos serait dans le viseur de la Juventus. Alors que l'Allemand serait évalué à 40M€, les Bianconeri auraient la nécessité de se débarrasser d'Aaron Ramsey et de Merih Demiral pour se donner les moyens de boucler cette opération XXL.

Alors qu'il fait le plus grand bonheur du Real Madrid depuis sept ans, Toni Kroos pourrait prendre le large cet été. Engagé jusqu'au 30 juin 2023 avec le club merengue, l'international allemand serait dans le collimateur de la Juventus. En plus de Manuel Locatelli, les Bianconeri penseraient à recruter Toni Kroos lors de ce mercato estival. Comme l'a indiqué Calciomercato.it , Massimiliano Allegri apprécierait tout particulièrement l'ancien du Bayern et pourrait tenter une offensive en cas d'ouverture lors de ce mercato estival. Et pour se donner les moyens de ses ambitions, le coach de la Juventus pourraient faire d'énormes sacrifices.

Un transfert à 40M€ pour Toni Kroos ?