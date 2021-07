Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Après Ramos et Varane, une autre star d'Ancelotti sur le départ ?

Publié le 29 juillet 2021 à 9h30 par A.D.

Alors qu'il perd Sergio Ramos et Raphaël Varane cet été, Carlo Ancelotti pourrait essuyer un nouvelle perte colossale lors de cette fenêtre de transferts : Toni Kroos. Selon la presse italienne, la Juventus voudrait tenter d'arracher l'international allemand au Real Madrid cet été.

Le Real Madrid est en pleine révolution cet été. Après avoir accueilli David Alaba pour la modique somme de 0€, Florentino Pérez a laissé filer Sergio Ramos librement et gratuitement vers le PSG. De surcroit, le président du Real Madrid va perdre un autre élément fort de sa défense centrale : Raphaël Varane. En effet, Manchester United a annoncé dernièrement sur son site officiel qu'il avait trouvé un accord avec la direction merengue pour le transfert du Français, en fin de contrat le 30 juin 2022. Et après Sergio Ramos et Raphaël Varane, Carlo Ancelotti pourrait voir un autre cadre de son effectif changer de cap : Toni Kroos.

La Juve prête à s'attaquer à Toni Kroos ?