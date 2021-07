Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Luka Jovic annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 28 juillet 2021 à 23h00 par La rédaction

Décevant depuis son arrivée au Real Madrid, Luka Jovic pourrait encore quitter l’Espagne cet été. Interrogé sur son avenir, le Serbe a déclaré vouloir à tout prix du temps de jeu.

Très discret sur ce mercato d’été, le Real Madrid continue de s’activer… dans le sens des départs. Pour le moment, Florentino Pérez n’a conclu que l’arrivée de David Alaba. De l’autre côté, cela s’agite beaucoup plus puisque Carlo Ancelotti a perdu coup sur coup Sergio Ramos et Raphaël Varane. Et Luka Jovic pourrait suivre. Au Real depuis deux ans, l’attaquant serbe a déjà été prêté six mois à Francfort cette saison. Et pour l’exercice à venir, Jovic a clarifié les choses sur son futur.

« Avoir un endroit où jouer »