Mercato - PSG : Grande annonce pour l’avenir de cet indésirable !

Publié le 28 juillet 2021 à 20h15 par H.G.

Alors qu’il a été annoncé qu’Ander Herrera pourrait quitter le PSG cet été, cela ne devrait finalement pas se produire.

Si le PSG n’a visiblement toujours pas terminé son recrutement estival et qu’il aimerait notamment enrôler Paul Pogba afin de renforcer son milieu de terrain, le club de la capitale doit en premier lieu passer par une phase de ventes. Dans cette optique, un joueur comme Ander Herrera a été annoncé comme étant poussé vers la sortie deux ans après son arrivée dans le cadre d’un transfert libre en provenance de Manchester United. Cependant, son départ serait finalement remis en question et ce alors qu’il avait été annoncé dans le viseur de l’Athletic Club.

Ander Herrera devrait rester au PSG !