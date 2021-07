Foot - Mercato - OL

Mercato - Officiel : Andersen quitte définitivement l’OL !

Publié le 28 juillet 2021 à 18h32 par La rédaction mis à jour le 28 juillet 2021 à 18h36

Comme attendu, Joachim Andersen ne retrouvera pas l’OL puisqu’il vient de s’engager avec le Crystal Palace de Patrick Vieira.