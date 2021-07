Foot - Mercato - OGC Nice

Mercato : L’OGC Nice vise un autre coup aux Pays-Bas !

Publié le 28 juillet 2021 à 16h55 par La rédaction

Cet été, l’OGC Nice prend l’accent néerlandais et cela pourrait ne pas s’arrêter là pour les Aiglons.

Après avoir fait venir Christophe Galtier, l’OGC Nice se montre très actif sur le marché des transferts avec un recrutement à l’accent néerlandais. En effet, Calvin Stengs, Justin Kluivert et Pablo Rosario ont rejoint les Aiglons. Et un nouveau nom pourrait s’ajouter à cette liste : Mohamed Ihattaren. A 19 ans, le milieu offensif de 19 ans devrait quitter le PSV Eindhoven cet été, où il est sous contrat jusqu’en 2022. Et selon les informations de Nicolo Schira, l’OGC Nice serait donc très intéressé par le Néerlandais. Et les discussions auraient déjà débuté pour cette opération Ihattaren.