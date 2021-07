Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel justifie le départ de Wesley Fofana !

Publié le 28 juillet 2021 à 21h30 par La rédaction

Triste 11ème de Ligue 1 la saison dernière, l’ASSE de Claude Puel s’est effondrée en partie à cause du départ inattendu de Wesley Fofana. Près d’un an plus tard, le technicien français est revenu sur ce tournant de la saison des Verts.

Sur le banc de l’ASSE depuis 2019, Claude Puel en a vu des vertes et des pas mûres. Surtout la saison dernière… Après un départ canon et une première place du championnat, les Verts se sont écroulés avant de finalement finir 11ème. Un moindre mal vu la saison galère connue par Saint-Etienne. Et la raison de cette chute, c’est peut-être le départ de Wesley Fofana qui était le pilier de la défense stéphanoise. Un an après, Claude Puel est revenu sur ce transfert qui a tout changé.

« La perte de Fofana, qui était nécessaire, a changé quelque chose »