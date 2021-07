Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raphaël Varane avait le PSG en tête…

Publié le 29 juillet 2021 à 18h15 par Th.B.

Alors qu’il a donné son aval à Manchester United pour être le défenseur du club pour les quatre prochaines années avec une autre en option, Raphaël Varane aurait apprécié le fait d’arborer la tunique du PSG.

Au cours de ces derniers mois, le Real Madrid semble avoir tenté de retenir Raphaël Varane dont le contrat au sein de la Casa Blanca arrivait à expiration en juin 2022. Que ce soit le journaliste Saber Desfarges ou d’autres sources, plusieurs médias ont dévoilé une offre de prolongation repoussée par Varane désireux de se lancer un nouveau défi. Dans la soirée de mardi, Manchester United a officialisé sur ses réseaux sociaux le fait d’avoir trouvé un accord de principe avec le Real Madrid pour son transfert pour les quatre prochaines années avec une cinquième saison en option selon The Athletic. Néanmoins, le PSG aurait pu s’attacher les services du champion du monde tricolore.

Varane se serait bien vu au PSG…