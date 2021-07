Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça chauffe pour Paul Pogba !

Publié le 29 juillet 2021 à 14h15 par Th.B.

Conscient qu’il pourrait frapper fort en recrutant Paul Pogba au PSG cet été à un an de la fin de son contrat, Leonardo aurait pris ses dispositions auprès des représentants du joueur de Manchester United avec qui il dessinerait les contours de son potentiel futur contrat.

Et si c’était le moment pour le PSG de recruter Paul Pogba ? À en croire plusieurs médias, Leonardo ferait du milieu de Manchester United, où son contrat expire en juin 2022, sa grande priorité estivale à présent. D’ailleurs, alors que la presse britannique a souligné un rapprochement entre le PSG et le clan Pogba pour faire part au champion du monde tricolore de l’intérêt du club parisien, Manchester United ne devrait pas parvenir à ses fins, à savoir la prolongation du contrat de Paul Pogba puisque le Français se dirigerait vers un départ.

Une belle avancée pour le contrat de Pogba au PSG