Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme bras de fer pour Leonardo avec cette piste XXL !

Publié le 29 juillet 2021 à 12h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Lorenzo Insigne serait dans le viseur du PSG. Et malheureusement pour Leonardo, le directeur sportif parisien, la Lazio serait également sur les traces de l'attaquant du Napoli.

Alors qu'il ne lui reste plus qu'une année d'engagement avec le Napoli, Lorenzo Insigne aurait alerté le PSG. En effet, Leonardo voudrait profiter de la situation contractuelle du champion d'Europe italien pour l'arracher aux Azzurri dès cet été. Sachant qu'une prolongation serait loin d'être actée pour Lorenzo Insigne, Naples pourrait être contraint de le vendre lors de ce mercato estival pour éviter un départ libre et gratuit en 2022. Une information qui n'aurait pas échappée non plus à la Lazio.

La Lazio à l'affût pour Lorenzo Insigne ?