Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Moise Kean prend un gros tournant !

Publié le 29 juillet 2021 à 11h30 par Th.B. mis à jour le 29 juillet 2021 à 11h31

Bien que le PSG ne soit intéressé que par un prêt de Moise Kean, Everton resterait déterminé à seulement prendre en considération une vente. De son côté, Rafael Benitez a invité l’Italien à faire valoir sa parole par ses performances. De quoi laisser la porte ouverte à son départ ?

À la toute fin du mercato estival de 2020, Moise Kean débarquait sous la forme d’un prêt sans option d’achat au PSG après que le club de la capitale se soit mis d’accord avec Everton qui avait pour plan de titulariser Dominic Calvert-Lewin à la pointe de son attaque. Au PSG, Kean a plus que simplement joué le rôle de doublure de Mauro Icardi en inscrivant 13 buts en Ligue 1 et en comptabilisant 3 réalisations en Ligue des champions dont un but en 1/8ème de finale aller au Camp Nou face au FC Barcelone. À la fin de la saison, Moise Kean a publié une photo sur son compte Instagram avec le message suivant : « Heureux d’avoir marquer pour le dernier match au Parc des princes. J’espère vous voir la saison prochaine ». Cependant, cette opération s’annonce plus que délicate pour le PSG qui ferait cependant le forcing par l’intermédiaire de son directeur sportif Leonardo.

Le PSG toujours dans le coup pour Kean

En effet, depuis de longues semaines, Leonardo travaillerait de concert avec son homologue d’Everton Marcel Brands dans l’optique de trouver un accord pour un nouveau prêt, un transfert définitif n’entrant pas dans les plans immédiats du PSG, ni dans son budget. Et le journaliste Fabrizio Romano a récemment confirmé la tendance au cours d’une entrevue avec Skrill . « Il y a le cas Moise Kean. Ils souhaitent récupérer Moise Kean. Everton a un nouveau manager avec Rafael Benitez et il décidera de concert avec le club quoi faire avec Moise Kean. Avec (Carlo) Ancelotti, il était prêt à quitter le club une nouvelle fois en prêt pour revenir au Paris Saint-Germain. Le PSG veut l’avoir à nouveau ». La décision reviendrait donc à Rafael Benitez à en croire les informations de Fabrizio Romano. Et le principal intéressé a d’ailleurs posé les bases dans cette opération.

Rafael Benitez interpelle Moise Kean, Everton intraitable…