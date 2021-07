Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un prix colossal est fixé pour le remplaçant d'Umtiti !

Publié le 29 juillet 2021 à 11h00 par D.M.

A en croire la presse italienne, le FC Barcelone suivrait la situation de Cristian Romero, tout comme Tottenham. Mais ces deux clubs devront payer le prix fort pour mettre la main sur le défenseur central.

Pour prolonger le contrat de Lionel Messi, le FC Barcelone sait ce qu’il doit faire. Le club catalan doit vendre afin d’alléger sa masse salariale. Plusieurs joueurs sont poussés vers la sortie à l’instar de Clément Lenglet ou encore de Samuel Umtiti. Les deux défenseurs français ne font plus partie des premiers choix de Ronald Koeman et pourraient bien quitter le FC Barcelone. Des départs qui pourront affaiblir la défense centrale. Ainsi, le club catalan scrute le marché et aurait coché le nom d’un joueur argentin.

Cristian Romero valorisé à 65M€